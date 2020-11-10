Şırınga çikolatadan ölümle ilgili flaş gelişme! Firma sahibi ve kantinciye istenen ceza belli oldu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal (7), 10 Aralık 2019'da okul kantininden aldığı şırınga şeklinde çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucunda fenalaşarak, götürüldüğü aile sağlığı merkezinden ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetmişti. Köksal'ın klasik otopsi raporunda boğazına kaçan iç içe geçmiş iki kapak nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenmişti. Mert Yağız Köksal'ın ölümünün ardından, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) idari soruşturma başlatarak görevden uzaklaştırılan okul müdürü, müdür yardımcısı ve öğretmenler hakkında, yöneticilik görevlerinin üzerlerinden alınması, 1 yıl süreyle kademe ilerleme, aylıktan kesme ceza uygulayarak görev yerlerinin değiştirilmesi yönünde karar vermişti.







6 YILA KADAR HAPİS CEZALARI İSTENİYOR



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. SABAH'ın ulaştığı soruşturma dosyasında Mert Yağız Köksal'ın ölümü ile ilgili şırınga çikolata üretimi yapan firma sahibi ile kantin işletmesi hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 6 yıla kadar hapis istemi ile iddianame hazırlandı. Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede şüpheliler hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istendi.



SORUMLULAR HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI



Mert Yağız Köksal'ın ölümü ile ilgili yürütülen adli soruşturma kapsamında okul personelleri, kantin çalışanları ve müdahalede bulunan sağlık çalışanlarının da ifadeleri alınmıştı. Kantin işletmecisi N.Y, savcılıkta verdiği ifadesinde, "Üzerinde B. ibaresi bulunan şırınga şeklindeki çikolata 6 Aralık 2019 tarihine kadar kantinde satılıyordu. O tarihten sonra ürün bittiği için bulunmamaktaydı. Yaklaşık 1 ay önceki bir haftalık tatil öncesi denetmenler kantini denetlemişlerdi. Bu ürün de o zaman mevcuttu. Bana bu ürün ya da başka bir ürünle ilgili yasak olduğu ihtarında bulunulmadı" demişti.



