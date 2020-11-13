Erdoğan, yabancı yatırımcıları kabul etti

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, önceki gün AK Parti Grup Toplantısı'nda Türkiye'nin ekonomideki yol haritasını açıkladıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Kabule, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı. YASED Yönetim Kurulu üyeleri kendi gündemlerindeki konuları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı. Bu hususları tek tek not alan ve değerlendirmeler yapan Erdoğan, Türkiye'deki yatırım projelerinin takibi konusunda ilgililere talimat verdi. Erdoğan, kabulde, yatırımcılara Türkiye'ye yatırım yapanların her zaman kazançlı çıkacağı mesajını verdi. Erdoğan, Türkiye'yi yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkâr bir cazibe merkezi haline getirmek için adım atmaya devam edeceklerini belirtti. Görüşmede önümüzdeki dönemde hukuk devleti ilkesinin güçlendirilmesi yönünde de mesajlar veren Erdoğan, yatırım ortamının iyileştirilmesi, mali piyasaların derinliğinin artırılması, kamu gelir ve harcamalarının kalitesinin yükseltilmesi, kayıtdışılığın önlenmesi, iyi yönetişim gibi alanlarda da yapısal reformların yapılacağını söyledi.