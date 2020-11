Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Salgın sonrası yeniden şekillenecek küresel, siyasi ve ekonomik düzende ülkemizi hak ettiği yere çıkartacak adımları da kararlılıkla atıyoruz. Ekonomi, hukuk ve demokrasiye yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz. Ekonomi yönetimini yeniden oluşturduk. Hem mevcut sıkıntıları çözecek adımları hem bizi hedeflerimize ulaştıracak hamleleri süratle hayata geçirme azmindeyiz. Aynı şekilde geçtiğimiz yıl başlattığımız hukuk reformlarını, ekonomik güven iklimini de tahkim edecek şekilde hızlandırarak sürdürüyoruz. İnşallah hedeflerimize doğru adım adım yaklaştıkça demokraside ve ekonomide çok daha büyük kazanımlara kavuşacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Kars ve Karaman Olağan İl Kongrelerinde önemli açıklamalar | Video

KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE MİLLETİME GÜVENİYORUM: Milletimizden bu kritik dönemde salgınla mücadele için uygulamaya koyduğumuz tedbirlere hassasiyetle riayet etmelerini bekliyorum. Görüyorsunuz, dünyanın her yerinde salgınla baş edemeyen ülkeler yeniden içe kapanmaya başladı. Şayet milletimiz 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederse bizim bu tür sert tedbirlere ihtiyacımız kalmaz. Temizlik, maske, mesafe kuralına uymalıyız. Sigara içme yasağının da bu çerçevede değerlendirilmesini istiyorum. Amacımız vatandaşa eziyet değil, onun sağlığını korumaktır. Soğuk algınlığı ve grip de mevsimle birlikte artacak. Kurallara uymaz ve sağlığımızı kendimiz korumazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz. Bu acı ve trajik duruma meydan vermeyeceği konusunda milletime güveniyorum.







PARTİMİZİN İSTİKAMETİNİ MİLLET BELİRLER: İçeride ve dışarıda yaşadığımız her hadisede aldığımız güçlü destek bize milletimizin büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa sorumluluğunu AK Parti'ye verdiğini gösteriyor. Tabii bu durum genel başkanından mahalle temsilcisine kadar tüm AK Partililerin omuzlarına tarihi bir sorumluluk yüklüyor. Madem AK Parti milletin kurduğu ve istikametini hep milletin belirlediği partidir, öyleyse bize düşen bu sorumluluğun gereğini yerine getirmektir. Bu anlayışla Meclis'te daha çok çalışacağız. Bu anlayışla teşkilatlarımızın milletimizle daha sıkı kucaklaşmasını sağlayacağız. Bu anlayışla belediyelerimizde daha çok hizmet ortaya koyacağız. Velhasıl hep birlikte gecemizi gündüzümüze katarak tüm samimiyetimizle, enerjimizle, birikimimizle çalışacak, çabalayacak ve milletimize layık olacağız. Böyle tarihi ve kutlu bir mücadelede sen-ben kavgasına, şahsi çıkarları davasının üzerine çıkarmaya, hele hele kibre, atalete, tembelliğe, nobranlığa asla yer yoktur.







MİLLETİMİZE VE DOSTLARIMIZA GÜVEN VEREN BİR TÜRKİYE VAR: Her dönemin kendi ruhu vardır. İlk yıllarda yeni kurduğumuz devletimizi yaşatmak için keskin kararlar verildi. Çok partili hayata geçişle adeta nefes borumuzun açıldığını hissettik. AK Parti tüm bu geri kalmışlık süreci sonrası ışık gibi doğdu. Önümüzdeki engelleri aştıkça Türkiye'nin gücü arttı. Bugün milletimize ve dostlarımıza güven veren, umut veren bir Türkiye var. Vatan toprağının her karışına yatırımlar yaptık. Her alanda şehirlerimize cumhuriyet tarihinde yapılan yatırımların, eserlerin 10 katını yaptık ve geri kalmışlık zincirini bu şekilde kırdık.







'SADECE GEÇMİŞİN DEĞİL GELECEĞİN DE PARTİSİYİZ'

Milletimizin partimize teveccühü artıyor. Üye sayımız 11 milyon 200 bini buldu. Önümüzdeki yıllarda tabanımızı genişletmek istiyoruz. Geçmişten bugüne kadar partimizde olan kardeşlerimiz ve yeni katılanlarla büyüyoruz. Biz sadece geçmişin ve bugünün değil, geleceğin de partisiyiz.



DOMİNİK VE HAİTİ LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Dominik Cumhurbaşkanı Luis Abinader ve Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Abinader görüşmesinde, Türkiye ile Dominik arasında karşılıklı ticaret hacmini yükseltecek, turizm, altyapı ve savunma sanayii alanlarında yatırım ve iş birliğini ilerletecek konular değerlendirildi. Erdoğan iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin büyük potansiyeli haiz olduğunu ifade etti. Başkan Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Moise ile yaptığı görüşmede ise, iki ülkenin enerji, inşaat, çelik, sağlık ve hizmet sektörleri başta olmak üzere birçok alanda ciddi bir iş birliği potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bu alanlarda atılacak adımlarla ticaret hacminin hızla daha üst seviyelere ulaşacağına inandığını ifade etti. Erdoğan, Moise'nin babası Etienne Moise'nin vefatı nedeniyle taziyelerini de iletti.

