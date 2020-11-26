Son dakika açıklaması geldi: İstanbul'un kaç gün günlük suyu kaldı?

Son dakika: Gündeme dair önemi açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasından satır başları şöyle;

"Corona virüs salgınında ürün sıkıntısı olmaması için her türlü önlemi aldık. En kötü senaryoya göre hazırlığımızı yaptık. Gıda ile ilgili bir problem yaşamayız. 7 binin üzerinde görevli aralıksız denetim yapıyor. Yeni yasa ile cezaların da artırılmasını sağlayacağız. 755 bin vatandaş gıda israfını önleme kampanyasına destek verdi.

Bitkisel üretimimiz yüzde 5 arttı, sıkıntı yaşamayız.

SON DAKİKA: BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI NE DURUMDA?

Barajlarda doluluk oranı yüzde 33 civarında. Hiç yağmur yağmasa bile İstanbul'un 3 aylık suyu var.

Çiftçinin pazara ulaşım problemini çözmek amacımız.

641,6 milyon liralık buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor.

Geçen yıla oranla orman yangınları yüzde 33 arttı."

SON DAKİKA: BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN İSTİHDAM MÜJDESİ

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlık taşra teşkilatına 826 kadrolu işçi alımı yapılacağını açıkladı.



Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, istihdam konusunda yeni bir alım daha yapacaklarını bildirdi. Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapmak üzere 826 adet kadrolu tarım işçisi istihdam edileceğini belirten Pakdemirli, "Alımı yapılacak 826 işçi, İŞKUR üzerinden gerekli şartları taşıyanlar arasından kura ile belirlenecek. Dolayısıyla alımda mülakat olmayacak" dedi.



'BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİNE YARIN BAŞLIYORUZ'



Bakan Pakdemirli ayrıca, 2019 yılı 2'nci dönem buzağı desteklemeleri kapsamında yetiştiricilere toplam 641,6 milyon lira ödeme yapılacağını belirtti. Bakan Pakdemirli, "2019 yılı 2'nci Dönem Buzağı Desteği kapsamında; 599 bin 551