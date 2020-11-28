Vatan hainleri hak ettikleri yerde

15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve 15 Temmuz gazileri, Akıncı Üssü Davası'nda verilen cezalarla ilgili duygularını SABAH'a anlattı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde, F-16'dan atılan bombalarla şehit olan Mustafa Solak'ın engelli oğlu Emre Solak, "Mahkemede karar okunurken babam gözümün önüne geldi. Ben babama sarılamıyorum, onu koklayamıyorum. Aldıkları ağır müebbetler biraz da olsa yüreğimize su serpti ama o hainlerin idam edilmesini isterdim. Cezaevinde devletin ekmeğini yiyip suyunu içmesinler. Çünkü hak etmiyorlar" dedi.Genelkurmay Başkanlığı önünde, 281 mermi sıkıp 8 tankı durduran ve hainlerle 2,5 saat çatıştıktan sonra şehit olan polis memuru Fırat Bulut'un (30) Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan babası Şinasi Bulut, "Elhamdülillah başımız dik. Onurumuz ve şerefimiz büyük. Ben şehit babasıyım. Bu şeref bize yeter. Onlar ise şerefsiz. Vatan haini. Biz hayatta olduğumuz müddetçe de onlara fırsat vermeyeceğiz. Bu vatan bizim. Vatanı olmayanın namusu olmaz. Bunların ne vatanı, ne imanı, ne de bayrağı var. Halka kurşun sıkıp, Cumhurbaşkanını öldürmeye kalktılar. Meclisi bombaladılar. Benim helal vergimle onlara bir lokma ekmek bile vermesinler." diye konuştu.Genelkurmay Başkanlığı'na yönelik saldırıda bacağından vurulan gazi Halit Şener (37), "Bu hainler bizi uzun namlulu silahlarla vurdu. Sol bacağımda halen izi kaldı. Ölünceye kadar da kalacak. Tedavim sürüyor ama gazi olmak gurur verici. Hainlerin yaptıkları yanlarına kâr kalmadı. Karardan memnunum. Acımız bir nebze de olsa dindi" dedi. İstanbul AKOM önünde kalbinden vurulan Gazi Musa İlhan ise "Demokrasimizin sembolü Meclis'imizi bombaladılar. Külliyemizi bombaladılar, amaçlar camiyi vurmakmış ama başaramadılar. Beni kalbimden vuran bile mahkemede, 'abdest aldım, namazımı kıldım, geldim ateş ettim, kelime-i tevhid getirdim' diyor. Beyinleri yıkanmış. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" diye konuştu.Genelkurmay Başkanlığı önünde gazi olan Muhsin Türkmen (67) ise duygulalarını "Devletimiz, o hainlere verilebilecek en ağır cezayı verdi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum. Bu olaya bu süreçten sonra hâlâ tiyatro diyenler varsa onların içindeki vatan sevgisinden şüphe ederim" sözleriyle anlattı.Çengelköy'de hainlerin sıktığı kurşun omuriliğine isabet edince yürüyemez hale gelen gazi Mustafa Uygun (47), "Bu hainler 251 kişiyi şehit etti. Kimini öksüz, kimini yetim bıraktı. Bizim hayatımızı da zehir etti. Utanmadan davada bir de 'son gülen iyi gülecek' diye hakimi tehdit ediyorlar. Allah son nefeslerine kadar onları cezaevinden çıkarmasın. Yurtdışına kaçanlara da bir daha bu toprakların yüzünü göstermesin. Hainler, hak ettiği cezayı buldu" dedi.15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde omuriliğinden yaralanan gazi Ahmet Kahraman (31) da "Bu geçici kurtuluşları. Öbür dünyada yakalarına yapışacağız. Kurtuluşları olmayacak" dedi.Benaslan gibi iki yavrumu bu vatanaşehit verdim. Torunlarımbabasız kaldı. Ama o hainlerhâlâ yaşıyorlar. Rezil,kepaze oldular. Cezalarınıçekecekler.Oradan çıkamayacaklar.Gün yüzü göremeyecekler. Ahirettede iki elim onların yakasında olacak.Müebbet onlara az. Vatan hainleriidam edilmeli. Onlar nefesaldıkça benim yüreğim dahaçok yanıyor. Onlarla mahşerdegörüşeceğiz. Allah'ınhuzurunda nasıl cevapverecekler.: Biz dernek olarak tüm davalara müdahil sıfatıylakatıldık. Yargılama sürecinde hainlerin hal ve tavırlarıhiç değişmedi. Hakimleri bile tehdit ettiler. Bu örgüt, takiyecive yalancı. Hakim, 'Bu bombayı atan sen değil misin'diyor. 'Ben değilim' diyor. 'Bu senin eşin değil mi' diyor.'Hayır değil' diyor. Akıncı iddianamesi, tüm FETÖ davalarındahazırlanan iddianamelerin örneği sayılır. Emsalbir iddianame. Bu bile Türk hukuk sisteminin nasıl adilbir sistem olduğunu gösteriyor. Bu hainler, bu kadar adilve şeffaf yargılamayı istemiyordu. Çünkü dünyaya 'Türkiye'dedüşünce hürriyeti yok, diktatörlük var' diyeceklerdi.Tam bir adil yargılama yapıldı. Hukuk sistemimizin nasıladil bir şekilde işlediğini tüm dünyaya gösterdik.