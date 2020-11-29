İlk icraat tabelaları kaldırmak oldu

Antalya Çallı Kavşağı'nda 2016'da inşa edilen asma köprüye dönemin AK Partili Büyükşehir Belediyesi "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Köprüsü" adını vermişti. Karayolları ile ortaklaşa yapılan projenin adı şehitlere ithaf edildi. FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı mücadele verirken şehit olan 251 kişinin adını simgeleyen tabelalar yolun iki tarafına konuldu. Ancak iki tabela da son seçimlerde CHP'li yönetimin göreve gelmesinin ardından kaldırıldı. AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, "Biz sabrederek, bu tabelaların takılmasını bekledik. Fakat 1 yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen hâlâ yenileri yerine takılmadı. Yetkililere sormak istiyoruz. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri adından mı rahatsız oldunuz? Hangi gerekçeyle bu tabelalar takılmadı" dedi.