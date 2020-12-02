Sosyal medyada büyük tehlike! Uzman isim açık açık uyardı

Darrell West: Tamamen haklısın. Sosyal medya, insanların dünya hakkında bilgi alma şekillerinden biri. Bugün endişelenmemiz gereken şeylerden biri, yalan haberler ve oldukça kolay bir şekilde sosyal medyada yayılan yanlışlar. Tüketiciler, dijital okur yazarlığı ciddiye almalı. Online olduğumuzda fazlasıyla dikkatli olmalıyız. Kaynakları nasıl değerlendireceğimizi öğrenmeliyiz. Kaynakları güvenilir olandan güvenilir olmayana göre fark edebilmeliyiz. İnsanların bilgiyi değerlendirme konusunda sorumlulukları var. Ama sosyal medya platformlarının da sorumluluğu var. Yanlış haberlere ve dezenformasyonun yayılmasına izin vererek çok gevşek davrandılar. Şimdi bu konuda biraz daha sert olmaya başladılar. Bu konudaki çabalarını genişletmeleri gerekiyor. Gerçekten sahte olduğu belli olan sayfalar var. Bunlara izin vermek için hiçbir sebep yok. Bu hizmet kullanım şartlarının ihlali demek. Yani bu konuda kendimizi korumak için yapabileceğimiz çok sayıda şey var.

SORU: Sosyal medya üzerinden yayılan sahte haberler aslında ciddi bir tehlike oluşturuyor. Bu tehlikenin önüne nasıl geçilebilir?

Darrell West: Hükümetler, sosyal medya tarafının daha şeffaf olması için çabalıyor. Bence herkes neler olup bittiğine dair daha çok bilgiye ihtiyaç duyduğumuzu biliyor. Bazen insanlar sahte hesapların arkasına saklanıyor ve bu hesapları yanlış bilgileri yaymak için kullanıyorlar. Sosyal medya platformaları bu konuda daha iyi bir yönde ilerlemeli. Hükümetler de onları bu yönde ilerlemeleri ve şeffaflık sağlamaları için yüreklendirmeli. Kullanıcıların gerçek ve sahte haber arasındaki farkı anlamaları için bu tarz bilgilerden kimin sorumlu olduğunu, kaynakların ne olduğunu tespit etmeliler. Sosyal medya şirketleri, nefret söylemi ve şiddet içerikli sayfalar konusunda polislik yapmalı. Bence bu tarz adımlar, kullanıcıların suistimal edilmesini önlemeye fazlasıyla yardımcı olacak.