Göreve başladıktan 6 ay sonra öldü

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisiyken ara verdiği eğitimine 25 yıl sonra dönen, mezun olduktan sonra mayısta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Acil Servisi'nde göreve başlayan Dr. Adnan Çetin (59) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Çetin 2017'de atv'de yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılarak hayat hikayesini anlatmış ve azmiyle milyonları duygulandırmıştı. Koronavirüsle 39 gün savaşan Çetin'in kızı Afra Sevde Çetin, "Babam yaşamayı seven, kendisinden 'İyi insan' diye bahsedilen, azimli, enerjik ve yardımsever biriydi. Hayatı çok zorluklarla geçti. Sadece 6 ay doktorluk yapabildi. Kovid-19 olduğunu İzmir'de öğrendi. Salgın zamanı atandı, resmen oradaki insanlara yardım etmesi için Allah bu zamanı bekledi. Senelerdir mezun olmayı bekliyordu ve salgına denk geldi. Koronavirüs de onu bizden aldı. 3 ay önce de dedemi Kovid-19 nedeniyle kaybettik" dedi. Çetin'in cenazesi, İzmir'de toprağa verildi.