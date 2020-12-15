Son dakika haberi | TBMM'den ABD'nin skandal yaptırım kararına tepki: 4 partiden ortak açıklama geldi

Son dakika haberi: ABD'nin Türkiye'ye karşı açıkladığı yaptırımlar, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti'nin ortak bildirisiyle kınandı. Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın okuduğu ortak açıklamada, şöyle denildi:



"TÜRKİYE GERİ ADIM ATACAK BİR ÜLKE DEĞİLDİR"



"ABD yönetiminin 14 Aralık 2020 tarihinde Türkiye'ye karşı açıkladığı yaptırım kararını reddediyoruz. Türkiye milli güvenliğinin gerektirdiği hiçbir adımı atmaktan çekinmez. Bu konuda tehdit ve yaptırımlar karşısında geri adım atacak bir ülke değildir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu anlayışıyla milli menfaatlerimiz doğrultusunda adım atarken sadece aziz milletimize hesap veririz."

TBMM'den ABD'nin skandal yaptırım kararına tepki: 4 partiden ortak açıklama geldi | Video



MÜTTEFİKLİK RUHUNA AYKIRI



"ABD'nin attığı bu yanlış adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmaz. Karşılıklı saygı temelinde ileri götürülmesi gereken ilişkilerimize de bir fayda sağlamayacağı açıktır. Türkiye, dış politikasında barış ve istikrara katkıda bulunmak için üzerine düşeni yapan bir ülkedir. NATO'nun Saygon ve vazgeçilmez müttefikleri arasında yer almaktadır. Çıkar gruplarının dar görüşlü ve hasmane ajandalarının Türkiye-ABD ilişkilerini rehin almasına müsaade edilmemelidir. Türkiye'yi dışlayan bir bakış açısının dünya barışına katkı sunması mümkün değildir. Bu tavır, NATO'nun müttefiklik ruhuna aykırıdır. Bu nedenlerle, ABD'yi bu vahim yanlıştan bir an evvel dönmeye davet ediyoruz"