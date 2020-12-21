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’de toprağa verildi

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeni , ’de son yolculuğuna uğurlandı.

OĞUZ BAL
Giriş Tarihi: 21.12.2020 13:15 Son Güncelleme: 21.12.2020 13:17 ABONE OL
Ahmet Erdoğan Rize’de toprağa verildi

Koronavirüs sebebi ile tedavi gördüğü Kocaeli'ndeki hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın cenazesi memleketi Rize'de toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağabeyi Hasan Erdoğan'ın Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan oğlu Ahmet Erdoğan (73), korona virüs sebebi ile geçtiğimiz günlerde tedavi altına alındığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ahmet Erdoğan'ın cenazesi hastanede yapılan işlemlerinin ardından cenaze aracı ile Sabiha Gökçen Havalimanına ardından sabah saat 5.20 uçağıyla Trabzon'a ve daha sonra ise memleketi Rize'nin Güneysu İlçesi Dumankaya Köyü'ne getirildi.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu katılırken Rize Valisi Kemal Çeber ise Covid-19 tedavisi gördüğü için katılamadı. Ahmet Erdoğan'ın cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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Ahmet Erdoğan Rize’de toprağa verildi
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