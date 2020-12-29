Son dakika: Ünlü iş insanı icralık oldu! Yediemin görevini kötüye kullanan iş insanına dava

İş insanı Fatih Solak, deniz mahsulleri satışı yapılan bir firma sahibiydi. Fashion TV Türkiye ayağının yöneticisi olan Enis Onat, Nişantaşı'nda bulunan sahibi olduğu lüks restoran için Solak'a ait firmadan yiyecek satın aldı. Solak, ürünleri satın almasına rağmen parasını tahsil edemeyince Enis Onat hakkında icra takibi başlattı.

ÇALINDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Yaklaşık 50 bin liralık alacağı olduğunu belirten Solak, avukatı Berk Ünlüustaoğlu aracılığıyla icra takibi başlattı. İş insanı Solak, icra takibi kesinleşince restorana giderek mutfakta bulunan malzemleri haczetti ve yediemin sıfatıyla Enis Onat'a teslim etti. İddiaya göre Enis Onat hacizden bir müddet sonra, eşyaların çalındığını ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık yürütülen soruşturmada ürünlerin çaldığı iddia edilen şüpheliyi yakalayarak ifadesine başvurdu. İfadesi alınan şüpheli ürünleri çalmadığını kendisine Enis Onat'ın restoranı kendisine devrettiğini ancak devir sıraında herhangi bir mutfak malzemesinin bulunmadığını anlattı.

MALLARIM NEREDE

Bunun üzerine Fatih Solak eşyalarını Yediemin görevini yerine getirmeyerek zarar veren Enis Onat'tan şikayetçi oldu. Solak malzemelerinin akıbetinin araştırılmasını talep etti. Suçtan kurtulmaya yönelik ifade veren Enis Onat Yediemin sıafatıyla sahip olduğu eşyaları icra dairesine teslim etmeyerek kaçırdığı gerekçesiyle 'Muhafaza görevini kötüye kullanma' suçundan dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.