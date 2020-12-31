28 Şubat mağdurlarından Fikri Sağlar’ın skandal sözlerine tepki

CHP'li eski Kültür ve Turizm Bakalı Fikri Sağlar, katıldığı bir televizyon programında 28 Şubat günlerine özlem duyan skandal bir açıklama yaptı. Açıklamasında başörtülü kadınların hakim olarak karar verirken adaleti yerine getiremeyeceğini söyleyen Sağlar, "Kendimden söylemek istiyorum. Ben yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var" ifadelerine yer verdi" dedi.

Sağlar'ın bu açıklamasına 28 Şubat'ta başörtüsü nedeniyle mağduriyet yaşayan Kadın Hakları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şerife Kaya, Eğitimci/yazar Gülşen Demirkol Özer ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'dan tepki gösterdi. Ayrıca KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda: "Bu ilkel zihniyete göre, başörtülü bir akademisyen olarak derslerimin akademik düzeyi de şâibeli. Bir doktorun doktorluğu, bilim insanının çalışmaları, bir yöneticinin liyâkati... Fikri Sağlar'ın bu tavrı, fikir ve ifade özgürlüğü değil bir nefret suçudur ve artık mide bulandırıyor!" ifadelerini kullandı.

KAYA: "FIRSAT BULURLARSA ÇOK DAHA ŞEDİT ŞEKİLDE ÜSTÜMÜZE GELECEKLER"

28 Şubat mağdurlarından Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şerife Kaya, "Fikri Sağlar bu sözleriyle bir zamanlar başörtülü kadınlara uyguladıkları icraatlarını dile getirdi" dedi. Kaya şöyle devam etti: "Aslında kendi hukuksuzluklarını ortaya koyuyorlar. Sonuçta bir hâkim normal şartlar altında kanunlar çerçevesinde kararını verir. Nasıl emin olamıyor?" Bugüne kadar güçlülerin hukukunu savundukları ve taciz tecavüz vakalarındaki dikkati dağıtmak için bu sözleri sarf ettiklerini söyleyen Kaya, "Hangi başörtülü hâkimden hukuksuz karar çıkmış onu söylerse somut olarak konuşalım "diye konuştu. Kaya "Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayalimizin ötesinde başörtüsü özgürlüğü yaşıyoruz. CHP iktidar olduğu anda çok daha öfkeli bir şekilde üzerimize geleceklerini çok iyi biliyorum. Bu yasakları çok daha şedit şekilde uygulayacaklarını tahmin ediyorum. Bu kadar güçten düştükleri halde kendilerini tutamayıp bu kadar ileri gidiyorlarsa iş aslında vahim" dedi. Kendisini 28 Şubat sürecinde başörtüsü sebebiyle memuriyetten ihraç mümkün olmayınca terör suçundan iftira ederek hukuku ayaklar altına alarak ihraç ettiler. "Fikri Sağlar hukuka bu kadar kıymet veriyorsa öncelikle bunun hesabını versin. Onların güçlü olduğu bir zamanda yaşandı bunlar" şeklinde konuştu.

ÖZER: "FİKİRLERİNİ HİÇ DEĞİŞTİRMEMİŞLER"

28 Şubat döneminde yaşananlara ilişkin "İkna Odaları" adlı kitabı kaleme alan eğitimci-yazar Gülşen Demirkol Özer, "28 Şubat'tan beri birilerinin fikirlerini değiştirmediğini, sakat anlayışını taşıdığını söylüyorduk, bu da bunun bir ispatı oldu" dedi. "Çünkü 28 Şubat'tan bu yana AK Parti hükümeti ile birlikte başörtüsü konusu olması gereken noktaya geldi ancak bunları sindiremeyen kimseler var" diyen Özer, "Bunların düzelmesinin kolay olmayacağını düşünüyorum. Kolay bir zaman olmayacak. O nedenle geldiğimiz noktanın kıymetini bilmek önemli" diye konuştu.

ÖZER: "BAŞÖRTÜLÜLERİ İKİNCİ SINIF GÖRDÜKLERİNİN YANSIMASI"

Fikri Sağlar'ın söylediklerinin hiçbir şekilde akla, mantığa sığdırılıp kabul edilecek şeyler olmadığını kaydeden Özer, "Bunun tam tersinden de örnekler verilebilir. O zaman ben de başörtülü biri olarak herhangi bir hakimin verdiği kararın adil olamayacağını mı söylemeliyim. Sağlar'ın bakış açısına göre başörtülü biri olarak hakim olmasam da mağduriyete uğrayabilirim" dedi. Özer şöyle devam etti: "Aslında bilinçaltlarında bu var. Bize başörtülü gördüklerimiz hakkında adil karar vermeyiz, biz sizi kendimizle aynı sınıfta görmüyoruz demenin bir yansımasıdır bu açıklama. Bu açıklama kendisinin bilinçaltını yansıttığı bir durumdur çünkü böyle bir örnek ve bakış açısı yok. Çok şükür ki halkımız bu bakış açısını paylaşmıyor ve bu bakış açısı çoğunluk değil ama az da olsa da bu anlayış var bunu bir kez daha gördük."

USTA: FİKRİ BEY'İN FİKİRLERİNİ KARMAKARIŞIK

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 5. sınıfta okurken, 28 Şubat sürecinde, başörtüsü yasağı nedeniyle okuldan uzaklaştırılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Sağlar'ın açıklamasına karşı şu ifadeleri kullandı: "Fikri beyin fikirleri karmakarışık, iktidara gelince "türbanlılara" müsaade edeceklermiş çünkü zaten öyleymiş. Yine 28 Şubat"taki gibi mütedeyyin ve ideolojik örtünmeyi ayırt etmekten bahsediyor. Fikri bey soruyorum size 'beni hangi gruba koyacaksınız?' Neye göre karar vereceksiniz?"