İç Anadolu 2021'e huzurlu girdi... Kayseri'nin ilk bebeği dünyaya geldi

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yaşanan yoğunluk saatler 21.00'i gösterdiğinde yerini sessizliğe bıraktı. Polis ve Jandarma kent genelinde oluşturulan uygulama noktaları ve devriyelerle sıkı tedbirler aldı. Polis kontrollerine takılan alkollü 5 kişiye 5 bin lira cezai işlem uygulanırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ise toplam 20 bin lira ceza yazıldı. Polise gürültü nedeniyle yapılan ihbar sayısı ise sadece 12 oldu. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni yıla görevi başında giren polis, jandarma ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Yılbaşı gecesi 2 bin 668 polisin görev yaptığı kentte, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ise yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'nda basın mensupları ve polislerle birlikte çay içerek girdi.

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN KADIN POLİSLERE YENİ YIL İZNİ

Sivas'ta ise yeni yılın ilk bebeği saatler 00.02'yi gösterdiğinde dünyaya gelen Hacer İkra oldu. Mara ailesinin minik bebeği Hacer İkra'nın ilk ziyaretçisi Sivas Valisi Salih Ayhan oldu. Aileyi tebrik eden Vali Ayhan, bebeğe ise sağlıklı ve hayırlı bir ömür diledi. Sivas'ta yeni yıl tedbirleri kapsamında polis ve jandarma geniş güvenlik önemleri aldı. Kentte vatandaşlar yasaklarla birlikte evlerine çekilirken, sokak ve boş kaldı. Yeni yıla görevleri başında giren polis ekiplerin denetleyen Sivas İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, nöbet tutan iki kadın trafik polisine yeni yıla evlerinde girmeleri için izin verdi. Aydoğan, kadın polislere "Ailenize sürpriz yapın. Benden de çok selam söyleyin, güzel yıllarınız olsun" dedi.

YENİ YILIN İLK BEBEĞİ'NE VALİ ALTIN TAKTI

Nevşehir'de yeni yıla sakin giren illerden oldu. Nevşehir'de yeni yılın ilk bebeği Halil ve Nuran çiftinin bebekleri Elif oldu. Yeni yılın ilk saatinde dünyaya gelen Elif bebeği ziyaret eden Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Elif bebeğe sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür dileyerek altın taktı. Turizm cenneti Kapadokya ise tarihinde ilk defa yeni yılı sessiz karşıladı. Ürgüp, Göreme, Uçhisar ve Avanos'ta cadde ve sokaklar ilk kez bir yılbaşında boş kaldı.

KIRŞEHİR YENİ YILA SESSİZ GİRDİ

Kırşehir'de ise vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uydukları görüldü. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte evlerine çekilen Kırşehirliler, yeni yıla sessiz girdi. Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yılbaşı tedbirlerini yerinde denetledi. Yeni yıl nedeniyle kurumları ziyaret eden Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ahi Polis Merkezi Amirliği, 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi ve emniyet ile jandarma uygulama noktalarını gezerek çalışanların yeni yılını kutladı.