SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merakla beklenen rakamları açıkladı! 1 Ocak koronavirüs tablosu vaka sayısı!

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 1 Ocak corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 1 Ocak koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

1 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI:158.103

VAKA SAYISI:12.203

HASTA SAYISI: 1.908

VEFAT SAYISI: 212

İYİLEŞEN SAYISI: 14.110

KAYIPLARIMIZDA DÜŞME EĞİLİMİ BAŞLADI

Bugün tespit edilen 1.908 hastamız var. Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak. Salgının yıkıcı etkisinin azalacağına inanıyorum.

DÜNKÜ VERİLER

"KISITLAMALARA TAM UYARAK BAŞARILI OLACAĞIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2.219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısının düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını sağlar. Ağır hasta sayımız 4.000'in altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız. " ifadesini kullandı

TEST SAYISI:178.217

VAKA SAYISI:14.380

HASTA SAYISI: 2.219

VEFAT SAYISI: 239

İYİLEŞEN SAYISI: 22.021