SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merakla beklenen rakamları açıkladı! 1 Ocak koronavirüs tablosu vaka sayısı!

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 1 Ocak corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 1 Ocak koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...
1 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ
TEST SAYISI:158.103
VAKA SAYISI:12.203
HASTA SAYISI: 1.908
VEFAT SAYISI: 212
İYİLEŞEN SAYISI: 14.110
KAYIPLARIMIZDA DÜŞME EĞİLİMİ BAŞLADI
Bugün tespit edilen 1.908 hastamız var. Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak. Salgının yıkıcı etkisinin azalacağına inanıyorum.
DÜNKÜ VERİLER
"KISITLAMALARA TAM UYARAK BAŞARILI OLACAĞIZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2.219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısının düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını sağlar. Ağır hasta sayımız 4.000'in altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız. " ifadesini kullandı
TEST SAYISI:178.217
VAKA SAYISI:14.380
HASTA SAYISI: 2.219
VEFAT SAYISI: 239
İYİLEŞEN SAYISI: 22.021