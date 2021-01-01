SON DAKİKA HABERİ: 1 Ocak koronavirüs tablosu vaka sayısı! | Video
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SON DAKİKA HABERİ: 1 Ocak koronavirüs tablosu vaka sayısı! | Video 01.01.2021 | 19:58
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Teröristlerin inlerine giren Mehmetçiklerden yeni yıl mesajı | Video 01.01.2021 | 09:08
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Mehmetçik'ten yeni yıl mesajı | Video 31.12.2020 | 19:04
Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 1 Ocak corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 1 Ocak koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...