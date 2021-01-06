DHKP-C’nin avukat oyunu deşifre oldu! Adliye önünde cübbe giyip konuşma yapan kişi sahte avukat çıktı

DHKP-C ile bağlantılı olan Halkın Hukuk Bürosu tarafından Çağlayan Adliyesi önünde eylem çağrısına katılan avukatların arasında kendilerine cübbe giyerek avukat gibi davranan kişilerin bulunduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin ardından gözaltına alınarak tutuklanan avukatlardan Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal DHKP-C terör örgütünün talimatıyla cezaevinde tuttuğu ölüm orucu sonrası hayatını kaybetmişti.

EYLEM İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDULAR



Halkın Hukuk Bürosu'nun resmi Twitter hesabından yapılan çağrıda 4 Haziran'da Çağlayan Adliyesi önünde Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın taleplerinin kabul edilmesi için eylem çağrısında bulunmuştu. Çağrı üzerine adliye önünde toplanan kişiler arasında onlarca avukatta yer aldı. Emniyet güçleri eylem yapmaya çalışan kalabalığa müdahale etse de üzerinde cübbe bulunan R.K., topluluğa yönelik konuşma yapmaya devam etti.

AVUKAT CÜBBESİNİ KAMUFLE EDİP KONUŞMA YAPMIŞ



Gözaltına altına alınan R.K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Karakolda ifade veren R.K., söz konusu eyleme arkadaşı için katıldığını, avukat olmadığını, arkadaşları tarafından kalabalık avukat görüntüsü oluşturmak amacıyla cübbe giydiğini anlattı. Şüpheli R.K., basın açıklamasında söylediği sözleri Halkın Hukuk Bürosu ve Çağdaş Hukuçular Derneğinin internet üzerinden paylaştığı bildiriden aldığını ve aklında kalanları konuşmada aktardığını söyledi.

5 YIL HAPSİ İSTENİYOR



İfade veren sahte avukat hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda şüheli R.K. hakkında 'Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma', 'Kamu Görevini Usulsüz Üstlenme' ve 'Hakaret' suçları kapsamında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.