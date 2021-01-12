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Son dakika: davasında flaş gelişme: 'da yakalandı

Son dakika haberi: davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan dönemin jandarma istihbarat görevlisi , 'da yakalandı.

AA
Giriş Tarihi: 12.1.2021 17:01 Son Güncelleme: 12.1.2021 17:18 ABONE OL
Son dakika: Hrant Dink cinayeti davasında flaş gelişme: Manisa'da yakalandı

Son dakika: Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine yönelik dava kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan dönemin jandarma istihbarat görevlisi Okan Şimşek, Manisa'da yakalanarak tutuklandı.

MANİSA'DA YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verdiği eski Trabzon İl Jandarma Komutanlığı istihbarat görevlisi Okan Şimşek'in Manisa'da bulunduğunu tespit etti.

Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahallesi'ndeki bir adreste yakalanan Okan Şimşek, emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şimşek, cezaevine gönderildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davanın 8 Ocak'ta yapılan duruşmasında, cinayet döneminde Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde astsubay olarak görev yapan tutuksuz sanık Okan Şimşek hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Dink cinayetinde tutuksuz sanığa yakalama kararı

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Son dakika: Hrant Dink cinayeti davasında flaş gelişme: Manisa'da yakalandı
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