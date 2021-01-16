FETÖ’cü savcılar deşifre oldu

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada tutuklanan Gaziantep Bölge Avukatlar İmamı 'Cemal' kod Kamil Bakum'un itirafçı olarak verdiği ifade, halen görevi başında bulunan çok sayıda hâkim, savcı ve avukatın örgütle bağlantısını deşifre etti. Bakum, görevdeki hâkim ve savcıları fotoğraflarıyla birlikte teşhis ederken, bu isimler soruşturma birimleri tarafından Hâkim ve Savcılar Kurulu'na bildirildi. Önümüzdeki süreçte görevde bulunan hâkim ve savcıları inceleyecek olan HSK'nın bu kişilerle ilgili soruşturma başlatması bekleniyor. Bakum'un verdiği bilgiler kapsamında FETÖ'nün güncel Türkiye Avukatlar İmamı 'Yıldırım' kod adlı Muhammed Emir Yavuz'a bağlı olan çok sayıda avukat da var. Haklarında soruşturma başlatılan avukatlardan 58'i firari. Bakum, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 6 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturma dosyasını kapatmakla görevlendirilen isimlerden biriydi.