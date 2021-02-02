Oda TV attığı manşetlerle provokasyon peşinde koşuyor!

Boğaziçi Üniversitesi provokasyonunda Oda TV, hazırladığı manşetlerle provokasyona destek olduğunu gösterdi. "Gündüz aşağı bakmadın dayağı, gece sokağa çıktınız gözaltıları", "Sosyal medya ayakta", Boğaziçi'nde kan donduran görüntüler" başlıkları atarak bir Gezi kalkışması özlemi duyduklarını manşetlere yansıtmış oldu.

ODA TV PROVOKASYON PEŞİNDE

Gezi özlemi duyan ODA TV bir haberinde ise birçok gelişmeyi vererek "Sokağa çıkma yasağının başlatıldığı ve Rektörlüğün abluka altına alınması eyleminin "yasa dışı" olduğu söylenirken, öğrencilerin dağılması istendi.

Polisin yerleşkeye girmesinin ardından öğrenciler gözaltına alındı. Olaylar sırasında sosyal medyada onbinlerce tepki tweeti atıldı. İstanbul Valiliği 159 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gündüz öğrencileri, "aşağıya bakmadıkları" gerekçesiyle gözaltına alan polis gece de sokağa çıkma yasağına muhalefetten gözaltı uyguladı." ifadelerini kullandı.

AŞAĞI BAK YALANI DEŞİFRE OLDU

Ancak ODA TV'nin hem manşetten söylediği "Gündüz aşağı bakmadığın dayağı" sözleri hem de haberde geçen aşağı bakmadıkları için gözaltına alındıkları ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, polisin "aşağıya bak" demediğini "in aşağıya" dendiğini ifade etti.

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MANİPÜLASYON YAPMAYA ÇALIŞTI

ODA TV, Boğaziçi Üniversitesi provokasyonunda ardı ardına provokasyon içeren manşetler de attı. Boğaziçi'ndeki yasa dışı eylemdeki müdahalelerde "Odunla dövdüler", "Kan donduran görüntüler" diyerek provokasyona çanak tuttu.

ODA TV YANLI YAYIN YAPTI

ODA TV, Polisin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki müdahalesini ve üniversitenin girişinde polislerin olduğunu gösteren görüntüleri ise "Kan donduran görüntüler" olarak paylaştı.

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Ayrıca Ankara'daki izinsiz gösteride polis müdahalesi sonrasında bayıldığı öne sürülen ama daha sonra polise saldırdığı gözlenen provokatöre polisin "Hani sen bayılmıştın, bayılma numarası yaptın" dediği görüntüleri ODA TV'nin paylaşmaması dikkat çekti. Her ne kadar "bir kişi polise saldırdı" diye haber metninde duyursa da olayın tümündeki gelişmeleri vermemesi dikkat çekti.

MANŞETTEN GİZLEDİ

ODA TV, ayrıca Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyon sonrasında üniversite içerisinde Boğaziçili öğrencilerin olmadığı kişilerin üniversite içerisinde bulunduğu ve gözaltına alındığı yönündeki bilgiyi manşetten gizledi.