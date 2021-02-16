Gaziantep şehitlerini uğurladı

Şehitler için Gaziantep Asri Mezarlığı'nda ikindi namazını müteakiben tören düzenlendi. Bahaeddin Nakıboğlu Camii'nde düzenlenen törene Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Garnizon Komutanı, Gaziantep milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, şehitlerin aileleri ile askeri ve mülki erkân katıldı.

Şehitlerin naaşları ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından mezarlıktaki şehitlikte dualarla toprağa verildi.

Cenaze töreninde ağıt yakan şehit Müslüm Altıntaş'ın bir yakını "Biz seni damatlıkla hayal ediyorduk, şimdi beyaz kefenle uğurluyoruz. Senin yerine ben öleydim kuzum" derken, şehit Adil Kabaklı'nın annesi ise "Ciğerim, yavrum" diye ağıt yaktı.

Öte yandan şehit Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş, tören alanında İyi Parti'nin çelenginin bulunmasına tepki gösterdi. Altıntaş, "Bir gün bile sesimizi duymadılar, bize randevu bile vermediler. Onların çelengini burada istemiyorum" dedi.