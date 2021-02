AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: “AK Partili kadınların ruhu, milli mücadele ruhudur”

ŞENOCAK: "BAŞARILARIMIZIN ARDINDA KADIN KOLLARIMIZIN PAYI BÜYÜKTÜR"

Kongrede konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Büyük liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kurulduğumuz günden bu yana hangi başarılara imza attıysak, hepsinde de Kadın Kollarımız vardı. Ne zaman "kim var" denilse, önce kadınlarımız "biz varız" dediler. Bu ülkede her türlü hak ve özgürlük mücadelesinin ön safında kadınlar vardı. Bu ülkede 28 Şubat'ın vesayet düzenini kadınlar değiştirdi.

Bu ülkede milletçe birçok hakkı söke söke aldıysak, bunu, kadınlarımızın gözyaşlarına, mazlumiyetine ve direnme ruhuna borçluyuz. Davasına olan bağlılık ve sadakatine borçluyuz. Yağmur çamur demeden, yaz kış demeden, hiçbir bahanenin ardına sığınmadan… İstanbul'un her köşesine siyasetin bilgeliğini, zarafetini, nezaketini ve bereketini siz götürdünüz. Bir yandan annelikle ailenizin temel direği olurken, bir yandan da bu ülkeye ve millete hizmet yolunda her görevi seve seve siz üstlendiniz. Bu yüzden sizlere minnettarım. Bu yüzden sizlerle her zaman onur duyuyorum." dedi.

ŞENOCAK: "YOLUMUZA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

"Cumhurbaşkanımızın da pek çok kez ifade ettiği gibi kadınların siyasette varlığını her daim önemsiyoruz" diyen Şenocak, "Bu anlayıştan hareketle, tamamladığımız 39 ilçe kongrelerimizin ardından ana kademede 400'ü aşkın kadın üyemize görev verdik. AK Kadınlar her zaman bu ülkenin ve değerlerinin şaşmaz savunucusu, yılmaz neferleri olmuşlardır. Siz Kurtuluş Savaşı'nda mermiler ıslanmasın diye çocuğunun üstündeki örtüyü taşıdığı mermilerin üzerine örten Şerife Bacıların ruhunu taşıyorsunuz. Siz Nene hatunların, Şule Yüksel Şenlerlerin, Aybüke Öğretmenlerin, 15 Temmuz gecesi şehadete koşan gencecik özel harekatçı kız kardeşlerimizin ruhunu taşıyorsunuz. Her zaman bu vatanın, bu bayrağın, bu milletin yanında durdunuz, duruyorsunuz. Malum; bir de CHP'nin İstanbul'un başına getirdiği bir militan var. Bakarsan, o da bir kadın. Şehitlerimize dil uzatan, değerlerimize söven bir kadın. Sabah akşam 'Katil Polis, katil devlet' diye bağırıp bir kere bile 'Katil PKK' diyemeyen bir kadın. İşte farkımız bu! Şüphe yok ki milletimiz bunların yaptıklarını tek tek not ediyor. Gerektiği zaman gerekeni yapacaktır. Bizim sizlerle beraber koşacak çok yolumuz var. Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla 24 Şubat Çarşamba günü İl Kongremizi gerçekleştireceğiz. İnşallah bundan sonra yolumuza, aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle 2023 ve 2024 seçimlerinde yeni destanları hep birlikte yazacağız." diye konuştu.