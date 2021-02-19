FOX, Cumhuriyet, Karar, Birgün ve T24'ün organize 'Kanal İstanbul' yalanı ellerinde patladı!

"Konuyla ilgili olarak İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 20.10.2020 tarihli toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucunda; '1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 246. Maddesi gereğince, İlçemiz Merkez Mahallelerinde bulunan tüm ahır ve hayvan sahiplerine, verilecek uygun sürelerle hayvan ahırlarının tahliye edilmesi ve hayvanların ahır dışına çıkarılmaması' kararı verilmiştir"

"GÜZERGAH ÜZERİNDE DEĞİLDİR"

"Tahliyesi gereken ahırların tamamı, şehir yaşantısının hüküm sürdüğü ve yukarıda bahsedilen sorunlara sebep olan mahallelerimizdeki düzensiz yapı, tesis ve ahırlar olup, bunların hiçbiri "Kanal İstanbul Projesi" güzergahı ve rezerv alanı üzerinde değildir.

"Söz konusu haberlere konu olan Mahallelerimizden Terkos mahallesi ise Kanal İstanbul Projesi rezerv alanında bulunmayıp İSKİ İçme Suyu Havzaları yönetmeliği hükümlerine göre koruma alanları içinde kalmaktadır ve yine aynı yönetmeliğin amir hükümlerince bu alanlar içerisinde entegre hayvancılık faaliyetleri yapılması yasaklanmıştır."



"Kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen haberlerin tam aksine, bu karar ile şehir merkezinde, sağlıksız ve düzensiz ortamlarda yapılan hayvancılık faaliyetlerinin, Kanal İstanbul Projesi güzergahı ve çevresindeki mahallelere taşınması için ahır ve havyan sahiplerimiz teşvik edilmiştir."