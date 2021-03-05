Başkan Söğüt, afet gönüllüleriyle buluştu

Yarımca Nazende Restoran'da gerçekleşen buluşmaya, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün yanı sıra, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, Başkan yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Osman Yurt, Levent Yılmaz, Körfez Belediyesi Genel Koordinatörü Selattin Kabadayıoğlu, MAG Başkanı Bahri Soyyiğit ve afet gönüllüleri katıldı.
BİLGİLİ VE TEDBİRLİ OLACAĞIZ
Mahalle Afet Gönüllüleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Deprem, herhangi bir zaman diliminde yaşayabileceğimiz doğal bir afet. 'Deprem değil tedbirsizlik öldürür' sözünü aklımızdan çıkarmadan, aldığımız tedbirler ve öğrenilen bilgiler doğrultusunda olası bir deprem anında güvende kalmaya çalışmalıyız. Afetlerin ardından yaşanacak kayıpları en aza indirgeyecek eğitime ve donanıma da sahip olmamız gerekiyor. Arama kurtarma ekiplerimiz bu yüzden çok önemli bir noktadalar" şeklinde konuştu.
GÖNÜLDEN DESTEKLİYORUZ
Afet gönüllüleriyle her zaman gurur duyduklarını belirten Başkan Söğüt, "Üstlenmiş olduğunuz görev, kıymetli bir görev. Dünya üzerinde can kurtarmak kadar kıymetli bir iş olamaz. Nerede bir doğal afet olursa, oraya koşuyorsunuz. Her birinizi tebrik ediyor, kutluyor ve teşekkür ediyorum. Sizleri her zaman destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Yaptığınız görev, desteklenmesi gereken bir görev. Emeklerinize sağlık" dedi.
MAG BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR
Verdiği desteklerden dolayı Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e teşekkür eden MAG Başkanı Soyyiğit, "Belediye Başkanımız, doğal afetler konusunda oldukça hassas. Özellikle yakın zamanda yaşadığımız Elazığ, Malatya ve İzmir depremlerinde bizleri buradan kendisi yolcu etti. Körfez Belediyesi olarak gönderilen battaniye, giyecek ve yiyecekler birçok insanımıza ciddi anlamda yardımcı oldu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. Program sonunda Mahalle Afet Gönüllüleri üyelerine plaket takdim edildi.