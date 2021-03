Başkan Söğüt, afet gönüllüleriyle buluştu

GÖNÜLDEN DESTEKLİYORUZ

Afet gönüllüleriyle her zaman gurur duyduklarını belirten Başkan Söğüt, "Üstlenmiş olduğunuz görev, kıymetli bir görev. Dünya üzerinde can kurtarmak kadar kıymetli bir iş olamaz. Nerede bir doğal afet olursa, oraya koşuyorsunuz. Her birinizi tebrik ediyor, kutluyor ve teşekkür ediyorum. Sizleri her zaman destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Yaptığınız görev, desteklenmesi gereken bir görev. Emeklerinize sağlık" dedi.