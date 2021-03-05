Başkan Söğüt, afet gönüllüleriyle buluştu

Yarımca Nazende Restoran'da gerçekleşen buluşmaya, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün yanı sıra, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, Başkan yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Osman Yurt, Levent Yılmaz, Körfez Belediyesi Genel Koordinatörü Selattin Kabadayıoğlu, MAG Başkanı Bahri Soyyiğit ve afet gönüllüleri katıldı.

BİLGİLİ VE TEDBİRLİ OLACAĞIZ

Mahalle Afet Gönüllüleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Deprem, herhangi bir zaman diliminde yaşayabileceğimiz doğal bir afet. 'Deprem değil tedbirsizlik öldürür' sözünü aklımızdan çıkarmadan, aldığımız tedbirler ve öğrenilen bilgiler doğrultusunda olası bir deprem anında güvende kalmaya çalışmalıyız. Afetlerin ardından yaşanacak kayıpları en aza indirgeyecek eğitime ve donanıma da sahip olmamız gerekiyor. Arama kurtarma ekiplerimiz bu yüzden çok önemli bir noktadalar" şeklinde konuştu.