65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa sokağa çıkma saatleri değişti! İşte hafta içi ile hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri

65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri değişti mi sorusunun yanıtı, gündemin öne çıkan haber başlıkları arasında bulunuyor. İçişleri Bakanlığından Kabine Toplantısı'nın ardından genelge yayımlanarak yasak saatleri hakkında bilgi verildi. İlgili genelgede, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasak saatleri hakkında bilgi paylaşılırken kısıtlamanın kaldırıldığı iller de duyuruldu. Bu gelişmenin ardından 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak hangi illerde kalktı, hangi illerde var sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI DIŞARI ÇIKMA İZNİ SAATLERİ DEĞİŞTİ!

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, illerin risk durumuna göre 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulamasında değişikliğe gidildiği ve kısıtlamanın aşağıda yer alan illerde kaldırıldığı ifade edildi. Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nedir? Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri konusuyla ilgili şunlar kaydedildi: