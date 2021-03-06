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65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa sokağa çıkma saatleri değişti! İşte hafta içi ile hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri

65 yaş üzeri ve saatleri gündemdeki yerini koruyor. İçişleri Bakanlığından hakkında genelge yayınlanırken 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri hakkında bilgi paylaşıldı. Bakanlığın açıklamasında, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasak hangi illerde kalktı ve nerelerde devam ediyor sorularına da açıklık getirildi. Bilindiği gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, illerin risk durumuna göre 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa (dışarı) çıkma izni saatleri hakkında değişiklik yapıldığı belirtilmişti. İşte, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri

Giriş Tarihi: 6.3.2021 09:08 Son Güncelleme: 6.3.2021 09:09 ABONE OL
65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa sokağa çıkma saatleri değişti! İşte hafta içi ile hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri

65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri değişti mi sorusunun yanıtı, gündemin öne çıkan haber başlıkları arasında bulunuyor. İçişleri Bakanlığından Kabine Toplantısı'nın ardından genelge yayımlanarak yasak saatleri hakkında bilgi verildi. İlgili genelgede, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasak saatleri hakkında bilgi paylaşılırken kısıtlamanın kaldırıldığı iller de duyuruldu. Bu gelişmenin ardından 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak hangi illerde kalktı, hangi illerde var sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI DIŞARI ÇIKMA İZNİ SAATLERİ DEĞİŞTİ!

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, illerin risk durumuna göre 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulamasında değişikliğe gidildiği ve kısıtlamanın aşağıda yer alan illerde kaldırıldığı ifade edildi. Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nedir? Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri konusuyla ilgili şunlar kaydedildi:

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI YASAK SAATLERİ

"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir."

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre illerin 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek ve çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirleneceği aktarılan genelgede, şu bilgilere yer verildi:

"Yeni bir karar alınıncaya kadar illerimizin risk grupları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon."

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65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa sokağa çıkma saatleri değişti! İşte hafta içi ile hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri
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