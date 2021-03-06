Sakarya’da mesajlı seferberlik başladı

Pandemi Türkiye Haritasında ülke genelindeki 17 il arasında rengi "Kırmızı" olan Sakarya'da topyekun seferberlik sürüyor. Çok yüksek risk anlamına gelen kırmızı haritanın maviye kadar gerilemesi için yoğun çaba sarf eden Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve şehirde söz sahibi olan bütün yöneticiler canla başla Pandemi ile mücadele ediyor.

Sakarya Valiliği'nde yapılan son toplantı sonrasında seferberlik ilan eden Vali Kaldırım Sakarya'nın 16 ilçesinde çalışma yapıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ise kendisine bağlı BELPAŞ tesislerinde ürettiği maskeleri il genelinde ücretsiz dağıtmayı sürdürüyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) online olarak çalışmaları takip eden Başkan Ekrem Yüce, "Tek hedefimiz ilimizin Pandemi haritasındaki rengini mavi yapmaktır. Bununla ilgili olarak bütün vatandaşlarımızın üzerine düşen görevi yapmasını rica ediyorum" dedi.

Pandemi seferberliği olan ilde bir de ortak metin hazırlandı. Sakarya'daki bütün paydaşların destek verdiği ortak metinde seferberlik için herkesin kurallara uyulması isterdi.

İşte o ortak mesaj

Kıymetli Sakaryalı Vatandaşlarımız;

Salgınla mücadelemiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Virüs maalesef kapalı ortamlarda çok hızlı bulaşıyor. Salgını hayatımızından çıkarmak için tüm kural ve tedbirlere titizlikle uymalıyız. Bu amaçla Sakarya ilimizde salgının en hızlı yayılma nedeni olan ev ziyaretleri, hangi nedenle olursa olsun evlerde ve kapalı mekanlarda buluşmaları sonlandırmalıyız, taziye, mevlid vb. buluşmaları yapmamalıyız.

Taziyeye gitmeden, mevlid yapmadan yapacağımız dualarla da görevimizi ifa edebiliriz. Hastalık bulaştırmanın, ciddi bir dini sorumluluk ve kul hakkına girmek olduğunun da idrakine vararak, Peygamber Efendimizin salgın dönemlerinde evlerinizde kalın tavsiyesine uyarak ev ziyaretleri yapmayalım, misafir kabul etmeyelim, bu tür buluşmaların ve özellikle cenazeler sonrası taziye, mevlid gibi biraraya gelmelerin yasak olduğunu unutmayalım. Özellikle önümüzdeki 15 gün salgının etkisinin azaltılması için çok önemli.

Sakarya olarak bir seferberlik halinde kurallara tam uyalım, hep birlikte el ele vererek en kısa zamanda kırmızıdan maviye dönelim inşallah. Başarmak elimizde.