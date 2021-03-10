Son dakika haberi: İstanbul barajlarında ne kadar su var? İşte 10 Mart 2021 tarihi İSKİ verileri

Son dakika haberi... Mart ayında devam eden yağışlar su seviyesini her geçen gün arttırmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 60.71 olarak ölçüldü.

Barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 41,55 arttı. Açıklanan verilere göre 24 Şubat'ta 53.14 olan baraj doluluk oranı son 15 gün içerisinde ise yüzde 7.57'lik artış gösterdi.

3 BARAJDA SU SEVİYESİ YÜZDE 70'İ GEÇTİ

İstanbul'un önemli barajlarından olan Ömerli, Darlık ve Istrancalar'da su seviyesi yüzde 70'i geçti. Her bir barajdaki doluluk oranı; Ömerli 73.98, Pabuçdere 42.63, Sazlıdere 32.36, Büyükçekmece 60.97, Alibey 57.93, Terkos 56.53, Kazandere 60.60, Elmalı 67.92, Darlık 70.44 ve Istrancalar 72.69 olarak kaydedildi.