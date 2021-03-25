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Giriş Tarihi: 25.3.2021 19:33

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Çin' açıklaması

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Çin' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı ile görüşesinin ardından Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 6 ülkeyi kapsayan bölge ziyaretleri kapsamında dün akşam saatlerinde Ankara'ya geldi.

Wang Yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Çavuşoğlu görüşmenin ardından Twitter'dan bir açıklama yayınladı.

Çavuşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Çin Dışişlri Bakanı Wang Yi ile diplomatik ilişkilerimizin 50. yıldönümünde ekonomik işbirliği potansiyelini ele aldık. Salgınla mücadele ve aşı konusunda işbirliğini ilerleteceğiz. Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetimizi ve düşüncelerimizi ilettik" dedi.

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Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Çin' açıklaması
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