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Giriş Tarihi: 7.4.2021 17:33 Son Güncelleme: 7.4.2021 17:43

: 'li 11 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi

AA
Son dakika: HDP'li 11 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi

haberleri: Şanlıurfa Nimetullah Erdoğmuş ve HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluş'un da arasında bulunduğu 11 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Gelen dosyalar arasında Sezai Temelli, Semra Güzel ile Remziye Tosun'un ikişer dosyası bulunuyor.

Son dakika haberleri: TBMM Başkanvekili ve HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş ile HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'un da arasında bulunduğu 11 milletvekiline ait 14 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Hakkı Saruhan Oluç

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Nimetullah Erdoğmuş

FEZLEKELERİ KOMİSYONA SEVK EDİLEN İSİMLER

Erdoğmuş ve Oluç'un yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz."

Sezai Temelli

HDP'Lİ 3 İSMİN 2'ŞER DOSYASI BULUNUYOR

Gelen dosyalar arasında Sezai Temelli, Semra Güzel ile Remziye Tosun'un ikişer dosyası bulunuyor.

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Son dakika: HDP'li 11 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi
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