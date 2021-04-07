Son dakika: HDP'li 11 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi

Son dakika haberleri: TBMM Başkanvekili ve HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş ile HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'un da arasında bulunduğu 11 milletvekiline ait 14 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.