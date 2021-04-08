Son dakika: Bestler Dereler'de 10 terörist etkisiz! Aralarında sözde Botan sorumlusu Özgür Gabar da var

Son dakika... Terör örgütüne Bestler Dereler bölgesinde darbe üstüne darbe vuruluyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca devam eden operasyonda; Kahraman Jandarma Komandolarımız, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat birliklerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada, 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

SÖZDE BOTAN SORUMLUSU ÖZGÜR GABAR!

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda kırmızı kategoride yer alan sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman olduğu tespit edildi. Böylelikle bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi. Bölgede operasyonlar devam ediyor. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyonla ilgili "Uyyy Uyyy Uyyy Şırnak domuz dağında terörist, oldu Biri de kıpkırmızı... Kahramanlar, Allah razı olsun Milletimizin yüreğini soğutuyorsunuz." diyerek etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e çıktığını bildirdi. Soylu son açıklamasında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 10'a yükseldiğini bildirdi.

16 ASKERİMİZİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIYI PLANLAMIŞTI

Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman'ın 5 Eylül 2015'de Hakkari Yüksekova Bostancık mevkiinde askeri konvoya saldırı sonucu 16 askerin şehit edilmesi 6 askerin yaralanması eylemlerini planlayan ve bizzat katılan terörist olduğu öğrenildi. PKK'nın Botan Saha sorumlusu olan teröristin ayrıca, 2014 - 2015 yıllarında Hakkari bölgesinde, 2020 Eylül ile 2021 Nisan ayları arasında ise sözde Botan Saha olarak bilinen Şırnak, Mardin, Van, Siirt ve Şanlıurfa illerindeki terör olaylarının planlayıcısı olduğu belirtildi.