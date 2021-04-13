Son dakika | Skandal '12 Nisan' paylaşımları Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı: Provokatörlerin kimlikleri tespit edildi...

PROVOKATÖRLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalarda İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu olumsuz paylaşımlarda bulunan 2 şüpheliyi belirledi. Kimlik bilgileri siber polisince tespit edilen şüphelilerden G.H.'nın Sarıyer'de yaşadığı belirlendi. Evinde yakalanan G.H.'nın, 18 yaşından küçük olduğu öğrenilirken, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Tepki toplayan paylaşımlar yaptığı ileri sürülen diğer şüphelinin ise Covid-19 salgınına yakalandığı ve karantinada olduğu anlaşıldı. Eve giden polisin, karantina nedeniyle zanlıya gözaltı işlemini gerçekleştirmediği öğrenildi.