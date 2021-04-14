Son dakika: Kısmi kapanma döneminin ilk sokağa çıkma yasağı başladı! Kimler muaf tutulacak? İşte detaylar..

Son dakika haberleri... Türkiye'de mutasyonlu virüsün de etkisiyle koronavirüs vakaları ve ölüm sayılarının artması nedeniyle yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda ülke genelinde "kısmi kapanma" döneminde uygulanan ilk sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Peki yasaktan kimler muaf tutulacak? Hangi saatlerde kısıtlama olacak? Hangi şartlarda şehirlerarası seyahat yapılabilecek? İşte tüm bu merak edilen soruların cevapları ve son dakika haberini ayrıntıları...

KISITLAMALAR HANGİ SAATLERDE UYGULANACAK?

Genelgede, mutasyona uğrayan Covid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı ifade edildi.