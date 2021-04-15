Burhaniye Belediye Başkanı hâkim karşısına çıkıyor

Geçtiğimiz yıl hizmet talebinde bulunmak için Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi'ne gelen Kızıklı Mahalle Muhtarı Berrin Satır'ı ve beraberindeki muhtar azalarını yaka paça belediyeden atarak, hakaret ve küfürler savuran Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler hâkim karşısına çıkıyor.

Deveciler bugün Burhaniye 1. Asliye Ceza mahkemesi duruşma salonunda "kadına hakaret" suçlaması ile adalet karşısında hesap verecek. Öfke kontrolü olmadığı söylenen ve gerek belediye meclislerinde, gerekse makamına gelen vatandaşlara bağırıp çağıran ve agresif tavırlarını dizginleyemeyen Deveciler'in hizmet istemek için belediyeye gelen kadın muhtara hakaret etmesi bardağı taşıran son damla olmuş, kamuoyunda ise büyük tepki ile karşılanmıştı. Öte yandan kadına şiddetle gündeme gelen Başkan Devecilere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne diyeceği ise merak ediliyor.