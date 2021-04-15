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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Soylu'dan kritik uyarı! Sosyal medya hesabından duyurdu
Giriş Tarihi: 15.4.2021 18:25 Son Güncelleme: 15.4.2021 18:26

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Soylu'dan kritik uyarı! Sosyal medya hesabından duyurdu

AA
SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Soylu'dan kritik uyarı! Sosyal medya hesabından duyurdu

İçişleri Bakanı , Kovid-19'la mücadeleye yönelik denetimlerde rehberlik ve uyarının öncelikli olduğunu vurgulayarak, "Ancak tedbirlere uyulmaması konusunda ısrar, kasıt, istismarda ise idari ve adli yaptırım esastır." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Kovid-19'a karşı alınan yeni önlemler ve denetim süreçlerine ilişkin yaptığı paylaşımda, salgınla mücadelede önemli bir dönemin içerisinde bulunulduğunu aktardı.

Mücadelede daha ağır bedellerle karşılaşmamak için saat 18.00'de iş yerlerinin kapatılması ve en geç 19.00'da evde olunmasının önemine dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:

"Tedarik, üretim, sağlık, güvenlik vb. alanlarda kısıtlamada istisnalar mevcuttur. Bu istisnalar zorunlu işlerin görülmesi içindir. Muafiyetlerin suistimali, mücadelemize ve kurallara uyanlara haksızlıktır. Tüm güvenlik birimlerimiz ve denetim ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başındadır. Denetimlerde rehberlik ve uyarı önceliğimizdir ancak tedbirlere uyulmaması konusunda ısrar, kasıt, istismarda ise idari ve adli yaptırım esastır. Birbirimizi anlayarak, kurallara uyarak, mübarek ramazanda salgına karşı iyi netice almalı, yaza inşallah, bu musibeti yenerek sağlıkla ulaşmalıyız."

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SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Soylu'dan kritik uyarı! Sosyal medya hesabından duyurdu
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