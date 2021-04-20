AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'ın babası vefat etti

BAKAN SOYLU: BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Şamil Tayyar'a başsağlığı diledi. Soylu, "MKYK Üyemiz ve Gaziantep Milletvekilimiz Sn. Şamil Tayyar Beyefendi'nin, vefat eden kıymetli babası Hüseyin Amcamıza Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah..." dedi.