Hakarete uğrayan kadın muhtar Kılıçdaroğlu’na seslendi

İstanbul Sözleşmesi naraları atan CHP'lilerin, bir kadın muhtara uyguladığı mobbing "Bu kadarı da olmaz" dedirtti. Balıkesir Burhaniye'ye bağlı Kızıklı Mahalle Muhtarı Berrin Satır (42) göreve geldiği 2019'dan bu yana Burhaniye Belediyesi'nin baskılarına maruz kalıyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi CHP'li Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından hakarete uğrayan iki çocuk annesi Satır, hakkını aramak için soluğu mahkemede aldı. Deveciler, Burhaniye 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "kadına hakaret" suçlamasıyla yargılandı. Mahkeme duruşmayı 8 Haziran'a ertelendi. Satır, yaşananlara sessiz kalan CHP'ye tepki gösterdi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesini duymasını istedi.