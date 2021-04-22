Belediye başkanının koltuğuna oturan Fatih Emin’in ilk talimatı: Oyun parkları arttırılsın!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl A.Fazıl Ağanoğlu İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Fatih Emin Güner Belediye Başkanı koltuğunu devraldı.Güner,başkan Ekim'den "Çocuk oyun alanlarının ve parkların artırılmasını, sosyal ve kültürel faaliyetlerin devamlılığı ve yeşil alanların daha da çoğaltılmasını istedi"



İLK TALİMAT OYUN PARKI



23 Nisan kutlamaları çerçevesinde A.Fazıl Ağanoğlu İlkokulu öğrencisi ve öğretmenleri Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'i makamında ziyaret etti. Başkanı Osman Nuri Ekim'e çiçek takdim eden A.Fazıl Ağanoğlu İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Fatih Emin Güner başkanlık koltuğunu devraldı. Başkanlık koltuğuna oturan Fatih Emin Güner teşekkür konuşması yaparak "Akçaabat'ta gördüğüm kadarıyla büyük sorunlar yok. Çocuk oyun alanlarının ve parkların artırılmasını, sosyal ve kültürel faaliyetlerin devamlılığı ve yeşil alanların daha da çoğaltılmasını istiyoruz." dedi.





ONLAR ÖNCELİĞİMİZDİR



23 Nisan'ın ülkemiz, demokrasimiz, milletimiz ve çocuklarımız için neşe ve coşku kaynağı olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim; "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız, dilimizin ucuyla değil, bütün içtenliğimizle yürekten kutlamamız gereken bir bayramdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; "Bugünün küçükleri yarının büyükleridir" diyerek gelecek için önceliğimizi belirlemiştir. Dünyada kutlanan ilk çocuk bayramını bizlere armağan ederek çocuklara verdiği önemi göstermiştir. Bu koltuklarda bizlerden sonra onlar oturacak. Onlara daha iyi bir gelecek bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Onların isteği ve talebi bizim önceliğimizdir," dedi.



Genç Başkan Fatih Emin Güner temsili görevini tamamladıktan sonra makamını tekrar Osman Nuri Ekim'e teslim etti. Akçaabat A. Fazıl Ağanoğlu İlkokulu öğretmenlerinin de yer aldığı ziyarette Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, öğrencilerle sohbet etti. Başkan Ekim, daha sonra öğrencilere hediyeler takdim etti.