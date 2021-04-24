AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: ASALA’dan türeyen PKK/PYD’nin kanlı yüzünü gizleme çabanız boşunadır

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesap Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Ermeni çetelerinin gerçek yüzünü Müslüman Kürt halkı çok iyi bilmektedir. Emperyalizmin yalanlarının arkasına sığınarak, ASALA'nın ve ondan türeyen PKK/PYD'nin kanlı yüzünü gizleme çabanız boşunadır. Tarihi kendi politik amaçları uğruna zehirlemeye çalışan HDP'yi telin ediyorum" diye konuştu.