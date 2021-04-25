Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten '1915 Olayları' açıklaması: Bizi suçlayanlar defalarca mahkum olurdu

Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi

"BİZİ SUÇLAYANLAR DEFALARCA MAHKUM OLURDU"

Tarih bir yargılama alanı olsaydı, biz değil, bizi suçlayanlar defalarca mahkum olurdu. Siyaset ve diplomasi, tarihi yargılama ve husumet alanı olmaktan çıkardığı müddetçe başarılıdır. Tarihi siyasi yük haline getirmeye çalışanlar sadece kendi yüklerini artırırlar.

Tarihi, siyasi normalleşmeyi tehlikeye sokan bir husumet alanı gibi kullananlar aynı yanlışla mutlaka yüzleşmek zorunda kalırlar.