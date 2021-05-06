AK Partili Çiğdem Karaaslan’dan CHP yandaşlarının sessizliğine tepki!

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) kadınların partililer tarafından taciz ve tecavüze uğramasına kadın hakları derneklerinin sessiz kalmasına tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, Diyarbakır Anneleri'nin çocuklarını HDP'den istemesine de insan hakları savunucularının sessiz kaldığını ifade etti. Karaaslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) emanet edilen atların akıbetiyle ilgili hayvanseverlerin de sessizliğe büründüğünü belirtti.

"CHP'Lİ KADINLAR, PARTİLİLER TARAFINDAN TACİZE UĞRUYOR; KADIN HAKLARI DERNEKLERİ SESSİZ!"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, sosyal medya hesabından CHP yandaşlarının sessizliğine "CHP'li kadınlar, partililer tarafından tacize uğruyor; kadın hakları dernekleri sessiz! Anneler terör örgütünün elindeki çocuklarını HDP'den geri istiyor; insan hakları savunucuları sessiz!" cümleleriyle tepki gösterdi.

"İBB'YE EMANET EDİLEN YÜZLERCE AT ÖLÜYOR; HAYVANSEVERLER SESSİZ!"

Karaaslan ayrıca "İBB'ye emanet edilen yüzlerce at ölüyor; hayvanseverler sessiz! CHP'li Milletvekili 'param olsa tüm arsayı kapatırdım' diyerek Kazdağları'nı imara açan projenin reklamını yapıyor; çevreciler sessiz! İçselleştirilmiş yandaşlığın bu sessizliği artık kulakları sağır ediyor…" ifadelerini kullandı