Anız yakana 3 ayrı ceza

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaz aylarında sıkça görülen anız yangınlarına karşı Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşları uyarıyor. Gaziantep Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, anız yakanlar hakkında 3 ayrı kanuna muhalefetten yasal işlem yapılacağını hatırlattı.

Çiftçileri anız yakmamaya davet eden Karayılan, anız yangınlarının doğaya, insanlar ve diğer canlılara verdiği zararlara dikkat çekerek anız yakanlar hakkında 3 ayrı kanuna muhalefet etmekten yasal işlem yapılacağını, görüp de yetkilileri bildirmeyen köy muhtarı ve diğer kamu görevlileri hakkında da kabahatler kanununa aykırı davranmaktan işlem yapılacağını kaydetti.

Karayılan, "Bölgemizde; hububat hasadından sonra ikinci ürün ekimi için kısa sürede toprak hazırlığını tamamlamak için bir alışkanlık haline gelen anız yakma olaylarından çıkan yangınlar, her yıl milyarlarca liralık maddi zararlara neden olmaktadır. Ayrıca toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasına neden olur. Anız yakılan toprakta bitkilere yarayışlı besin maddeleri azalmakta ve zamanla toprağın verimliliği düşmektedir. Verimli tarım topraklarımız zamanla verimsiz çorak topraklar haline gelmektedir. Anız yakılması su ve rüzgâr erozyonunu artırmakta, bu nedenle toprağın en değerli üst katmanları rüzgâr ve su ile taşınarak yok olmaktadır. Anız yakma sonucunda doğal denge bozularak zararlı böcekler ve hastalıklar çoğalmaktadır" dedi.

Çiftçilerin hasat sonrasında tarlada kalan ürün kısımlarının ekonomik olarak değersiz gördüğü için anız yaktığını belirten Karayılan, "Hububat hasadı sırasında biçim mümkün olduğu kadar alçaktan yaptırılmalıdır. Hububat hasadı yapıldıktan sonra biçerdöverin arkasında bıraktığı sap samandan oluşan namlular balya makinesi ile balyalanarak hayvan yemi olarak veya ahırlarda altlık olarak kullanılabilir veya sanayide kâğıt ve karton yapımında kullanılabilir. Namlu denilen bu sap ve saman tarladan uzaklaştırıldıktan sonra geriye kalan anız sap parçalayıcı makineler ile parçalanarak toprağa karıştırılmalıdır. Bu şekilde bir toprak işleme ile anızın toprağa karıştırılması toprağa birçok fayda sağlar ve anız yakmanın doğuracağı zararlar da önlenmiş olur. Anızın yakılmayıp toprağa karıştırılması ile toprağın organik madde içeriği artar, toprakta bitkiye yarayışlı besin maddeleri artar, erozyona karşı toprak direnci artar, toprakta tutulan su miktarı artar böylece bitkiler kuraklıktan daha az etkilenirler" diye konuştu.

Sadece hububat ekili alanlardaki anızın değil, kuru otlarla kaplı boş alanların yakılmasının da yasak olduğunu dikkat çeken Karayılan, "Anız yakıldığını gören veya duyan çiftçilerimiz derhal idari ve adli mercilere haber vereceklerdir. Anız yakma yasağına uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32'nci maddeleri gereğince işlem yapılacaktır. Anız yakma olayını gördüğü veya duyduğu halde gerekli işlemleri yapmayan muhtar ve kamu görevlileri hakkında da 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32'nci maddesi gereğince işlem yapılacaktır" dedi.

Karayılan, sözlerini şöyle tamamladı: "Türk çiftçisi olarak sürdürülebilir bir tarımsal üretim için mutlak gerekli olan tarla topraklarımızın verimliliğinin korunması kesinlikle anız yakma alışkanlığının bırakılmasına bağlıdır. Ülkemiz topraklarının şimdiki ve gelecekteki nesilleri doyuracak ürünü verebilmesi onlara güzel, yeşil ve temiz bir çevre bırakılması bu bilincin herkes tarafından benimsenmesine bağlıdır."