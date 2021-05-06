Jandarma Genel Komutanlığı'ndan iddialara yalanlama

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, "Suç örgütü lideri ve halen yurt dışında kaçak olarak bulunan S.P. isimli şahsın sosyal medya hesaplarından 06 Mayıs 2021 günü yayımlanan videolar ile bazı internet sitelerinde; "Yeldana Kahraman isimli Kırgız ya da Kazak Uyruklu bir kadının Jandarmaya giderek Tolga Ağar'ı şikâyet ettiği, daha sonra kadının helikopterle aldırıldığı, ertesi gün ise ölü bulunduğu" şeklinde haberler yer almıştır.

Yeldana Kahraman isimli kadının, Jandarmaya herhangi bir müracaatının kesinlikle söz konusu olmadığı gibi, helikopterle aldırılması iddiası da tamamen gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."