Göl havzasını imarlı arazi diye sattılar

Koronavırüs salgını sürecinin başlaması ile şehirden kaçışın en yoğun bölgelerin başında Büyükçekmece geldi. Durumu fırsat bilen dolandırıcılar; İstanbul'un su ihtiyacı için büyük öneme sahip Büyükçekmece göl havzasında yer al bölgeleri "imarlı" diyerek satmaya başladı. Belediyeye başvurduklarında aldıkları arsaların imara kapalı olduğunu öğrenen vatandaşlar büyük şok yaşadı. Konuyla ilgili uyarılarda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bu bölgeden arazi alacağınız zaman ilk önce belediyeye geleceksiniz" ifadelerini kullandı. Denetimlerin sıkı bir şekilde devam ettiğini ve kaçak yapılara göz yumulmayacağını ifade eden Akgün, "2019 seçim sathında seçimden önce 57 tane, seçimden sonra ise 110 tane olmak üzere toplamda 167 tane irili ufaklı kaçak yapıyı yıktık bölgede ve yıkımlara da devam ediyoruz. Bu bölgelerde 'imar olmamasına rağmen nasıl arsa satılıyor' diye soracaksınız. Durum şöyle ki; tapu idareleri bölgede bulunan tarlalardan hisse satıyor. Bu şekilde koruma bölgelerinde arsa satışları hisseli satılmaya devam ettikçe biz kaçak yapılaşma ile zor baş edeceğiz. Bize sormadan satış yapıyorlar. Her hafta 5 tane, 10 tane kaçak yapı yıkıyoruz. Belediyenin zabıtası ve polis vatandaşla silahlı olarak karşı karşıya geliyor. Peki, bunun çözümü nedir? Tapu idareleri belediyelere sormadan bu tarz bölgelerde arsa satışı yapmamalıdır" diye konuştu. İHA