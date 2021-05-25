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Giriş Tarihi: 25.5.2021 13:02 Son Güncelleme: 25.5.2021 13:08

Son dakika: cinayetine soruşturma!

Son dakika: Kutlu Adalı cinayetine soruşturma!

Son dakika haberine göre; Muğla'nın Fethiye ilçesinde "ruhsatsız silah buldurmak" suçlamasıyla gözaltına alınan organize suç örgütü elebaşı 'in kardeşi hakkında cinayetine ilişkin de soruşturma başlatıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri pazar günü Peker'in kardeşi 52 yaşındaki Atilla Peker'i ve özel koruması Yunus O.'yu Kayaköy Mahallesi'ndeki villada gözaltına alındı.

Peker'in arabasında ve kaldığı villada yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile iki şarjör ele geçirildi.

"Ruhsatsız silah buldurmak" suçlamasıyla gözaltına alınan Peker hakkında Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı Kutlu Adalı cinayetine ilişkin de soruşturma başlattı.

Atilla Peker'in emniyette ifadesi alınıyor.

Gazeteci yazar Kutlu Adalı, 6 Temmuz 1996'da evinin önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda öldürülmüştü.

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Son dakika: Kutlu Adalı cinayetine soruşturma!
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