FETÖ'nün 'Altın nesil’ emniyet müdürlerine 15 yıl istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca tarafından FETÖ'nün 'altın nesil' olarak nitelendirdiği isimlerden Cemil Ceylan ve Hüsrev Salmaner hakkında 2017'de soruşturma başlatıldı. Firari olan Ceylan ve Salmaner 2020'nin Ekim ayında Etimesgut'taki örgütün hücre evinde yakalandı.

BYLOCK KULLANDIKLARINI REDDETTİLER TESPİT TUTANAKLARINDA KULLANICI ADLARI ÇIKTI



Ceylan ve Salmaner, emniyet ve savcılık ifadelerinde, FETÖ üyesi olmadıklarını, ByLock başta olmak üzere örgüte ait haberleşme programlarını kullanmadıklarını, örgüt yöneticileriyle irtibatlarının olmadığını öne sürdü. İddianamede yer verilen ByLock tespit tutanağına göre, eski birinci sınıf emniyet müdürleri Ceylan ve Salmaner, uzun süre kullandıkları programda, kullanıcı adı ve şifresi için kendi isim, soyadları ile memleketlerinin plaka kodu, işe başlangıç tarihi ve görev yerlerinin adlarını tercih etti. İddianamede sanık Ceylan, 26 Ağustos 2014'te aktifleştirdiği ByLock hesabını 22 Mayıs 2015'e kadar kullandı.



Kullanıcı adını, memleketi Afyonkarahisar ve plaka kodundan esinlenerek 'karahisar03' olarak belirleyen Ceylan, o tarihte ikamet ettiği Ankara'nın İncek semtinin ismini kullanarak 'incek2014' şifresini oluşturdu. Ceylan'ın, başka ByLock kullanıcılar tarafından 'Cyln', 'cemil', 'cemilcyyln', 'cemilamcam' şeklinde kaydedildiği belirlendi. İddianamede, 'ByLock programındaki irtibat listelerindeki kişilerin nerdeyse tamamının kendi ifadesinde de belirttiği gibi tanıdığı yakın veya çalışma arkadaşları ile emniyet personeli olduğu görülmüş, bu haliyle şüphelinin ByLcok programını kullandığı değerlendirilmiştir' ifadelerine yer verildi.

'BÜYÜĞÜMÜZDEN NOTLAR'



Ceylan'ın ByLock yazışma grubunda, FETÖ'den hakkında işlem yapılan eski emniyet müdürleri Cihangir Çelik, Lokman Kırcılı, Halit Turgut Yıldız, Kadir Ay, Ertan Yavaş, Selçuk Kızılay, İsmail Baş, Çetin Çelik ve Fazlı Öcal'ın yer aldığı, Ceylan'ın ayrıca örgütü tepe yöneticilerinden Osman Karakuş, Osman Hilmi Özdil ve Tuncay Delibaşı ile irtibat kurduğu da ortaya çıktı.



Ceylan'ın cep telefonunda elde edilen dijital materyallerde, yargılama esnasında ByLock'a ilişkin mahkemeden talep edilecek hususlara ilişkin bir mesajın bulunduğu da belirlendi. İddianamede, "Şüphelinin, Facebook massenger görüşmelerinin ekran görüntüleri alınmış, bu görüşmelerde, yurt dışıyla ilgili konuşmalar ve Mrakc Cey isimli kişiyle ise FETÖ yargılaması sürecinde başvurulacak bilgilerle ilgili yazışmalar yapıldığı görülmüştür. Yine cep telefonunda, Fettullah Gülen kastedilerek 'büyüğümüzden notlar' adı altında örgütsel motivasyon sağlayan yazışmaların bulunduğu belgenin olduğu görülmüştür" denildi.

MOTİVE EDİCİ MESAJ TESPİT EDİLDİ



İddianameye göre, diğer sanık Hüsrev Salmaner de '119021' ve '122730' İD numaralı iki ByLock hesabı kullandı. 'sportage' ve 'husrev87' kullanıcı adlarını kullanan Salmaner, isminin baş harfi ve işe giriş yılı olan 1987'i kullanarak "h878787@" şifresini oluşturdu. Salmaner ifadesinde, "Hiçbir zaman ByLock kullanmadım. Kullanıcı adı bana ait değildir. Programı kullanmış olsam karışık bir şifre kullanırdım. Eğer güvenli bir program olduğunu düşünsem bir sürü irtibatım olurdu. O zaman bu şifrelerin mantığı olabilirdi. Ancak bu kadar basit şifrelere rağmen çok az irtibatlı kişi olmasını ben de anlamıyorum. Muhtemelen ismim her yerde geçmesi nedeniyle teknolojiden faydalanan birilerinin yapmış olduğunu düşünüyorum" dedi. Salmaner'in cep telefonunun incelenmesinde, anlık yazışma programı Telegram üzerinden 'Saven Hart' isimli kullanıcı ile yaptığı mesajlaşmada, 'sanal numara' kullanma hususunun 'heyetten' sorulmasını istediği görüldü. İddianamede, "Telefonda, komşu olarak nitelendirilen Yunanistan'ın tavırlarına yönelik ve yurt dışına kaçma konusunda yardımcı olunacağına yönelik bir yazışma, örgütün üst düzey yöneticilerinden Abdullah Aymaz'ın yazısı olarak belirtilen örgüt üyelerine yönelik motive edici bir mesaj tespit edilmiştir" denildi.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ



Cemil Ceylan ve Hüsrev Salmaner 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianame Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.