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Haberler Gündem Haberleri MSB paylaştı! Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) hedefi 12'den vurdu
Giriş Tarihi: 27.5.2021 11:47 Son Güncelleme: 27.5.2021 11:59

MSB paylaştı! (SİDA) hedefi 12'den vurdu

MSB paylaştı! Silahlı İnsansız Deniz Aracı SİDA hedefi 12'den vurdu

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silahlara adeta her gün bir yenisi ekleniyor. , yerli ve milli (SİDA) ile ilk atışın başarıyla gerçekleştirilip, hedefin tam isabetle vurulduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı gurur veren bir paylaşımda daha bulundu. Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) hedefini tam isabet vurdu.

DENİZKURDU 2021'DE SAHNEYE ÇIKTI

Milli Savunma Bakanlığı, milli imkanlarla geliştirilen SİDA'nın ilk atışını gerçekleştirdiği Denizkurdu-2021 Tatbikatı'nda hedefini tam isabetle vurduğunu duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, SİDA'nın hedefini vurduğu anlar paylaşılarak, "Denizkurdu-2021 Tatbikatı'nda milli imkânlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu" ifadelerine yer verildi.

SİDA ilk atışında hedefi tam isabet vurdu | Video

ÜSTÜN YETENEKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Yerli ve milli savunma sanayi açısından "heyecan verici" olarak nitelenen SİDA, üstün yetenekleriyle dikkati çekiyor. Türkiye'nin deniz gücüne büyük katkı sağlaması planlanan SİDA, 400 kilometre seyir menzili, saatte 65 kilometre sürati, milli kriptolu haberleşme altyapısı, gündüz ve gece görüş kabiliyetine sahip.

Gelişmiş kompozit malzemeden üretilen SİDA, keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya yüzer platformlardan kullanılabilecek.

TAM BİR SAVAŞ MAKİNESİ!

Araç, milli füze sistemleri üreticisi ROKETSAN'ın ürünleri 4'lü lazer güdümlü füze Cirit podu ve 2'li Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (L-UMTAS) lançeri ile de donatıldı.

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MSB paylaştı! Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) hedefi 12'den vurdu
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