Video Türkiye SİDA ilk atışında hedefi tam isabet vurdu | Video

SİDA ilk atışında hedefi tam isabet vurdu | Video

SİDA ilk atışında hedefi tam isabet vurdu | Video
27.05.2021 | 10:59

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Milli imkanlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) hedefini tam isabet vurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), milli imkanlarla geliştirilen SİDA'nın ilk atışını gerçekleştirdiği Denizkurdu-2021 Tatbikatında hedefini tam isabetle vurduğunu duyurdu. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda SİDA'nın hedefini vurduğu anlar paylaşılarak "Denizkurdu-2021 Tatbikatı'nda millî imkânlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu" ifadelerine yer verildi.

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