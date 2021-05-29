İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu'dan maske müjdesi

Dünyayı neredeyse 1.5 yıldır kasıp kavuran, can alan katil koronavirüste uzun süredir dalgalarla yaşıyoruz. Vaka artışlarıyla dalgaların hızı artarken, kapanmalar da peşi sıra geldi. Son olarak tam kapanma döneminden sonra düşen vaka sayıları ile kademeli normalleşmenin de adımları atıldı. Gözler şimdi 1 Haziran'da Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine Toplantı'sından çıkacak yeni kararlarda. Tüm bu kararlardan önce salgında gelinen noktayı, salgın süresince cephenin en önünde çarpışan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na sorduk.

Prof. Dr. Memişoğlu, uzun süre yüksek vakalarla rengi kırmızı olan metropolkent İstanbul'da vaka sayılarının azalmasıyla kentte rengin turuncu ile mavi arasında olduğunu belirterek, "1 Haziran'dan sonra daha da rahatlayacağız. Nisana göre vaka sayıları azaldı. Kurallara uyan, farkındalıkla davranan vatandaşlarımıza ve temizlik görevlisinden teknisyene, diş hekiminden doktoruna 200 bin sağlık çalışanımıza salgında gösterdikleri özverilerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.





TEMMUZDA İSTANBULLULAR AŞILANMIŞ OLACAK



Koronovirüs aşılarıyla ilgili de konuşan Prof. Dr. Memişoğlu, "Şu ana kadar İstanbul'da 4 bin 700 doz aşı yapıldı. Bu da demek oluyor ki İstanbul'da 2 milyon kişi aşılandı. Yeni gelen aşılarla birlikte en geç temmuz başında İstanbullar'ın hepsi aşılanmış olacak. Günlük 400 bin aşılama kapasitemiz var. Hastane, aile merkezi, özel hastaneler olmak üzere bin 500 noktada aşılama yapabilecek kapasitedeyiz. 65 yaş üsütünün yüzde 80'ini aşıladık. 55-64 yaş arasının da yüzde 78-80'ini aşıladık. Vatandaşlarımızın da aşı uyumundan çok memmunuz" dedi.





SAĞLIK SİSTEMİMİZ ÖRNEK OLDU



Salgınla mücadelede izlenen yolun Türkiye'deki sağlık sisteminin ne kadar gelişmiş olduğunu da ortaya koyduğunu belirten Prof. Dr. Memişoğlu şöyle devam etti: "Türkiye, dünyadaki en iyi sağlık sistemine sahip. Her ülkenin sağlık sistemi bu salgında testten geçti. Hayal bile edemiyeceğimiz büyük ülkelerin sağlık sistemi bu teste sınıfte kaldı. İnsanları sokaklarda tedavi ettiler. Biz ise ücretsiz olarak vatandaşımıza sağlık hizmetini götürdük. Sağlık sistemimiz konusunda alçak gönüllük yapamıyorum. Çünkü bir çok ülke sağlık sistemimizin ne kadar iyi olduğunu gördü."





AÇIK ALANDA MASKESİZ GÜNLER



Prof. Dr. Memişoğlu açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:



* 1 Haziran'dan sonra açık alanlarda mesafeyi koruyarak maskesiz dolaşabileceğimizi düşünüyorum.

* Kapalı alanlarda ve toplu alanlarda maske kuralı devam edecek.

* Açık hava, güneş ve açık alanlar bulaş oranını azaltıyor.

* Hastalığın realitesi değişiyor. Kısıtlamalardan çok kurallara uyarak ve aşılarımızı yaptırarak, farkındalıkla yol alacağız.

* Yeni aşılarla birlikte haziranda 50 yaş üstü de aşılanmaya başlanacak.

FOTOĞRAFLAR: SAFFET AZAK