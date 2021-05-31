"31 Mayıs koronavirüs tablosu" verileri Sağlık Bakanlığı tarafından son dakika haberi olarak kamuoyuna duyuruluyor. 11 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar etkilerini sürdürmeye devam eden covid-19 pandemisine ilişkin Sağlık Bakanlığı filyasyon ekipleri tarafından elde edilen güncel korona son durum verileri (entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta sayısı) en son korona tablosu (31 Mayıs koronavirüs tablosu) ile açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden paylaşılan güncel Türkiye vaka sayısı - vefat sayısı verilerini içeren bugünkü korona tablosu, 31 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılıyor. Son dakika 31 Mayıs corona virüs tablosu ile güncel Türkiye koronavirüs vaka sayısı, vefat sayısı verileri.

SON DAKİKA! 31 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU VE BUGÜNKÜ TÜRKİYE VAKA SAYISI

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden en son koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakanlık, tarafından yayımlanan güncel Türkiye corona virüsü vaka sayısı - vefat sayısı verileri şöyle;