Türkiye'nin havası temizlendi!

Türkiye bir yandan fosil yakıtlar yerine yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarına hız verirken, diğer yandan da elindeki fosil yakıtları çevreci yöntemlerle enerjiye dönüştürmek için kolları sıvadı. Bu kapsamda daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Halkın zehirlenmesine izin vermeyeceğiz" sözleri ile termik santrallerin baca filtre yatırımlarının biran önce tamamlanması yönündeki talimatı yerine getirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, SABAH'a yaptığı değerlendirmede Türkiye genelinde 32 adet katı yakıtlı termik santrale ait 67 bacanın emisyonlarının çevrimiçi olarak izlendiğini belirterek, "Bu sayede tesislerin limit değerlerin üzerinde kirliliği atmosfere vererek havayı kirletmelerinin önüne geçilmiştir" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, termik santrallere ilişkin yaptığı değerlendirmede, daha önce 13 termik santralden yatırımlarını tamamlamayan Çatalağzı, Kangal, Afşin A, Tunçbilek ve Seyitömer termik santrallerinin tamamen, Soma Termik Santrali'nin ise kısmen 1 ocak 2020 tarihi ile kapatıldığını, ardından baca gazı arıtma sistemleri ile sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin kurulması ile santrallerin geçici faaliyet belgesi ile hizmet vermeye başladığını söyledi.

BACALAR VE ATIKSULARDA YAPILAN ÖLÇÜMLER MEVZUATA UYGUN

Yerinde yapılan denetimler neticesinde söz konusu 9 termik santralde baca gazı arıtma sistemleri ile sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin kurulduğunu anlatan Bakan Kurum, "Atıksu arıtma tesisi veya derin deniz deşarjı hattının bulunduğu, kül depolama sahaları için hazırlanan akademik raporun Bakanlığımızca onaylandığı tespit edilen termik santrallere ünite bazlı olarak 1 yıl süre ile geçici faaliyet belgeleri verilmiştir. Çevre mevzuatı uyarınca geçici faaliyet belgesi bulunan ancak çevre izin ve lisansı verilmesi uygun görülmeyen tesisler için bir defaya mahsus olmak üzere, geçici faaliyet belgesi yenileme işlemi yapılabilmektedir. Halen geçici faaliyet belgesi ile çalışan 9 termik santralin bacalarında ve atıksularında yapılan ölçümlerinin mevzuatta verilen standartları sağladığının ve akademik raporda belirtilen tedbirlerin alındığının tespit edilmesi halinde çevre izin ve lisans belgeleri verilecektir" dedi.

455 DENETİM, 3.1 MİLYON LİRA CEZA

Çevre mevzuatı kapsamında, bakanlık denetim personeli tarafından tesislerde gerekli denetimlerin yapıldığını ve Çevre Kanunu'na aykırı faaliyet gösterdiği veya kirliliğe sebebiyet verdiği tespit edilen işletmelere idari para cezaları uygulandığını anlatan Kurum, "Bu kapsamda termik santrallerde son iki yılda 455 çevre denetimi gerçekleştirilmiş olup, Çevre Kanununa aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen termik santrallere yaklaşık 3,1 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır" dedi.

Kurum, Türkiye genelinde sürekli emisyon ölçüm sistemleri ve Sürekli İzleme Merkezi'ne (SİM) bağlantısı yapılmış 32 adet katı yakıtlı termik santrale ait 67 bacanın emisyonlarının çevrimiçi olarak İzlendiğine dikkat çekerek, "Bu sayede tesislerin limit değerlerin üzerinde kirliliği atmosfere vererek havayı kirletmelerinin önüne geçilmiştir" dedi.

TÜRKİYE'NİN HAVASI TEMİZLENDİ

Termik santrallere yaptırılan bu çevre yatırımları sonucunda, santrallere yakın bölgelerdeki hava kalitesi değişimlerinin de incelendiğini anlatan Kurum, şunları söyledi:

"Manisa'nın Soma ilçesinde yer alan hava kalitesi izleme istasyonu verilerine göre 2019-2020 yılları arasında partikül maddeler (PM10) parametresinde yüzde 8,19 oranında iyileşme gerçekleşti.

Kahramanmaraş'ta aynı dönemde PM10 parametresinde yüzde 25 oranında iyileşme gerçekleşti.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde PM10 parametresinde yüzde 14,54 ve kükürt dioksit (SO2) parametresinde yüzde 21,73 oranında iyileşme gerçekleşti. Kütahya'da SO2 parametresinde yüzde 36,36 oranında iyileşme gerçekleşirken, Zonguldak'ta ise kükürt dioksit parametresinde yüzde 46,15 oranında bir iyileşme gerçekleşti" dedi.