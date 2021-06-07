Emine Erdoğan Sıfır Atık Sergisini açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
, Beyoğlu Belediyesi
'nce 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne özel olarak düzenlenen "Sıfır Atık Projesi" etkinliği kapsamında toplanan atık malzemelerden üretilen ürünlerin yer aldığı sergiyi açtı. TBMM
Başkanı Mustafa Şentop
'un eşi Sabriye Şentop
ile Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi'nde serginin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, daha sonra Şişhane Meydanı'nda kurulan geri dönüşüm stantlarını gezdi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız
da Emine Erdoğan'a ilçede yapılan geri dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. İş birliği yapılan firmalar, stantlarda, atık malzemelerin geri dönüşüme nasıl kazandırıldığını uygulamalı olarak katılımcılarla paylaştı.
Atık camların kırılıp işlemden geçirilerek yeni ürünlerin üretildiği atölye çalışması gerçekleştirildi. Emine Erdoğan da atölye çalışmalarını izledi. Erdoğan, "Sıfır Atık" belgesini Yıldız'a takdim etti ve Beyoğlu Belediyesi'nin Anı Defteri'ni imzaladı. Beyoğlu Belediyesi, 250 bin nüfusun altında 'Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazanan öncü belediyelerden birisi oldu. Atık ilaçlar, organik atıklar, atık camlar, atık piller, bitkisel atık yağlar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ile tekstil atıkları kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.